فرنسا.. مظاهرات داعمة لغزة تطالب بوقف قتل الأطفال وإدخال المساعدات

وهتف المشاركون الذين جابوا شوارع المدينة عبارات: "غزة.. غزة، بوردو تقف معك!".وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرة حاشدة نزل إليها حوالي 500 ألف مشارك تضامنا مع قطاع غزة.هذا ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، على خلفية كارثة إنسانية وصحية في القطاع.إلى ذلك، انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت 11 نوفمبر، بحضور قادة الدول العربية والإسلامية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض، رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء على غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.