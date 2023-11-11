Babnet

الصحة العالمية: كل 10 دقائق يقتل طفل في غزة

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 12:18 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن طفلا يقتل كل 10 دقائق في قطاع غزة وأن نصف عدد المستشفيات الـ36، وثلثي مراكز الرعاية الصحية هناك خرجت عن الخدمة.


وأضاف غيبريسوس خلال كلمة له في اجتماع طارئ لمجلس الأمن أمس الجمعة، أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي لا تزال عاملة تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه على شفا الانهيار.
...


وقال إن ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين، وإن المشارح ممتلئة، والعمليات الجراحية تُجرى بدون تخدير، وعشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات.

وأكد المسؤول الأمم تسجيل أكثر من 250 هجوما على المستشفيات والعيادات والمرضى وسيارات الإسعاف في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وقال إن "النظام الصحي في غزة في حالة ركوع" والوضع على الأرض "من المستحيل وصفه"، مضيفا: "في الوقت الذي نتحدث فيه، هناك تقارير عن إطلاق نار خارج مستشفيي الشفاء والرنتيسي".

وأشار غيبريسوس إلى أن العاملين في مجال الصحة الفلسطينيين ما زالوا ينقذون الأرواح على الرغم من وجودهم مباشرة في خط إطلاق النار، ونوه إلى أن الأسبوع الماضي شهد هجمات إسرائيلية على 5 مستشفيات في يوم واحد في غزة، وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم إيقاف عمل 4 مستشفيات تضم حوالي 430 سريرا.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276780


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 12 نوفمبر 2023 | 28 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:14
14:53
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet26°
20° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-19
25°-18
27°-16
26°-17
25°-17
  • Avoirs en devises
    25055,9

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37593 DT        1$ =3,15646 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1166,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*