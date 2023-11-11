الصحة العالمية: كل 10 دقائق يقتل طفل في غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن طفلا يقتل كل 10 دقائق في قطاع غزة وأن نصف عدد المستشفيات الـ36، وثلثي مراكز الرعاية الصحية هناك خرجت عن الخدمة.





وأضاف غيبريسوس خلال كلمة له في اجتماع طارئ لمجلس الأمن أمس الجمعة، أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي لا تزال عاملة تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه على شفا الانهيار.



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وقال إن ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين، وإن المشارح ممتلئة، والعمليات الجراحية تُجرى بدون تخدير، وعشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات.



وأكد المسؤول الأمم تسجيل أكثر من 250 هجوما على المستشفيات والعيادات والمرضى وسيارات الإسعاف في غزة منذ السابع من أكتوبر.



وقال إن "النظام الصحي في غزة في حالة ركوع" والوضع على الأرض "من المستحيل وصفه"، مضيفا: "في الوقت الذي نتحدث فيه، هناك تقارير عن إطلاق نار خارج مستشفيي الشفاء والرنتيسي".



وأشار غيبريسوس إلى أن العاملين في مجال الصحة الفلسطينيين ما زالوا ينقذون الأرواح على الرغم من وجودهم مباشرة في خط إطلاق النار، ونوه إلى أن الأسبوع الماضي شهد هجمات إسرائيلية على 5 مستشفيات في يوم واحد في غزة، وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم إيقاف عمل 4 مستشفيات تضم حوالي 430 سريرا.