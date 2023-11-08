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كتائب القسام تبث فيديو جديدا لاستهداف وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 20:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
بثت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو يظهر استهداف وتدمير عدد من الآليات والتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف متفجرة في محور شمال وجنوب مدينة غزة.

وأظهر الفيديو إطلاق قذائف هاون على ما قد يكون تجمعا لجنود إسرائيليين، وإطلاق قذائف مضادة للدروع على دبابات وآليات عسكرية من مسافة قريبة، بينها استهداف قوات للاحتلال متحصنة بأحد المباني المدنية بقذائف الياسين 105، واستهداف آلية عسكرية بصاروخ "كونكورس" موجه.

...

وكشف المقطع المصورعن اشتباكات بأسلحة مختلفة تدور بين شوارع غزة وبناياتها المدمرة، في اليوم الـ33 للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.

وكان بيان سابق لكتائب القسام قد أشار إلى قنص جندي إسرائيلي وتدمير 18 آلية -بينها دبابات وناقلة جند- بقذائف "الياسين 105" بقطاع غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء.

ولاحقا، أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام "توثيق تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا" منذ انطلاق العملية البرية الإسرائيلية.

وأشار أبو عبيدة لاستمرار الكتائب في "القتال والتصدي للعدوان في كل المحاور البرية شمال وشمال غرب وجنوب غزة" مؤكدا أن سلاح القنص يواصل استهداف الجنود، وسلاح المدفعية يستمر في دك التحصينات.


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