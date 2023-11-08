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إسرائيل تعلن مقتل 348 عسكريا و69 رجل أمن منذ بدء حربها على غزة

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 06:41 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الجرحى منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 7262 مصابا.

وبحسب البيان، بلغ عدد الجرحى الذين مكثوا في المستشفيات منذ بداية الحرب 7262 إسرائيليا، في حين بلغ عدد الجرحى الذين يمكثون حاليا في المستشفيات 342 بينهم 51 بحالة خطيرة، و152 منهم في أقسام إعادة التأهيل.

...

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بين القتلى 348 جنديا وضابطا بالجيش الإسرائيلي و59 من الشرطة و10 من جهاز الأمن العام (الشاباك).
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يشار إلى أنه منذ بداية الحرب قتلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكثر من 1538 إسرائيليا، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242.

ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصيب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.


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