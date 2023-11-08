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مقتل رائد وإصابة 3 جنود إسرائيليين شمال غزة

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 06:50 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل الرائد يعقوب أوزيري (28 عاماً) وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك الليلة الماضية شمالي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيس الإسرائيلي دانييال هاغاري في بيان على موقعه الرسمي في إكس (تويتر سابقاً) عن مقتل الرائد يعقوب أوزيري من الكتيبة 52، اللواء 401 خلال المعارك في شمال مدينة غزة.

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حصاد القسّام خلال اليوم ال 32 للحرب على غزة

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت فجر اليوم حصاد لليوم ال32 للحرب على غزة
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■إحصائية الآليات و المدرعات
● تدمير 10 دبابات و جرافة و ناقلة جند على مشارف الشاطئ
● تدمير دبابة - منطقة الزراعة في بيت حانون
● تدمير دبابتين شمال بيت حانون
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المجموع / الآليات : 15 ■ الجنود : تكتم صهيوني



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