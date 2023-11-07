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فيديو.. كتائب القسام تشتبك مع الاحتلال وتدمر عدة دبابات

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 16:22 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها نجحت اليوم الثلاثاء في تدمير العديد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في قطاع غزة، كما خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وفي نبأ عاجل عصر اليوم، قالت كتائب القسام إنها دمرت دبابتين شمال بيت حانون وثالثة في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، وذلك باستخدام قذائف الياسين 105محلية الصنع.

...

وفي وقت سابق اليوم، كانت كتائب القسام قد أعلنت تدمير 8 دبابات وناقلة جند إسرائيلية، إضافة إلى "قصف حشود العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

في الأثناء، بثت كتائب القسام عصر اليوم الثلاثاء مشاهد تظهر التحام قواتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في شمال غرب بيت لاهيا خلال اليومين الماضيين، ونجاح المقاومة في تدمير عدد من آليات الاحتلال.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي المقاومة الفلسطينية بالاشتباك عن قرب مع عناصر الاحتلال وملاحقتهم باستخدام البنادق الآلية والقذائف.



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