Babnet

الجيش الإسرائيلي: إطلاق سراح مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 18:47 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وكالات - أعلن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، إطلاق سراح المجندة أوري مغيديش التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك خلال عملية برية.

وقال البيان: "تم هذه الليلة الافراج عن الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد أن تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الإرهابي.. تم فحص الجندية طبيا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها".

...

وأضاف البيان: "جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لإطلاق سراح جميع المختطفين في غزة".

ولم تعلق كتائب القسام حتى اللحظة على الإعلان الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد بث القسام فيديو لأسيرات إسرائيليات في غزة يناشدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق سراحهن.
أخبار ذات صلة:
"القسام" تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومته...

جدير بالذكر أنه مساء الجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المواطنين.

ويوم أمس الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 276024


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 30 أكتوبر 2023 | 15 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:27
15:03
12:10
06:41
05:13
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
27°-20
29°-20
30°-18
26°-15
  • Avoirs en devises
    25018,2

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,35885 DT        1$ =3,18011 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   2147,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*