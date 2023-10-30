الحرب على غزة.. قصف إسرائيلي مستمر على القطاع واشتباكات عنيفة في جنين

وكالات - مع بداية اليوم الـ24 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل قصف المدنيين برا وجوا وبحرا بالتوازي مع محاولة قواتها التوغل في عمق القطاع.



ومع استمرار المجازر ضد المدنيين، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة إلى ما يقارب 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.





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وأعلنت كتائب عز الدين القسام أنها نفذت عمليتي إنزال خلف خطوط العدو وخاضت اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمرت آليات عسكرية.



وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها لتندلع اشتباكات عنيفة مع المقاومين، وأسفر الاقتحام عن استشهاد 4 فلسطينيين.