"القسام" تنشر مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة
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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 16 ربيع الثاني 1445
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