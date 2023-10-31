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"القسام" تنشر مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 9 ث
      
نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم الثلاثاء مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة "طوفان الأقصى".


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