التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة بـ 8 ميداليات منها 5 ذهبية
أنهى المنتخب التونسي للتايكواندو في صنف الأواسط مشاركته في كأس العرب، التي اختتمت أمس بمدينة الفجيرة بالإمارات، في صدارة الترتيب العام برصيد 8 ميداليات، توزعت بين 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.
وجاءت الميداليات المحققة على النحو التالي:
الميداليات الذهبية (5):
* إلاف علية (وزن أكثر من 68 كلغ)
* إستبرق ميراوي (وزن أقل من 59 كلغ)
* سارة السالمي (وزن أقل من 49 كلغ)
* مالك مقراني (وزن أقل من 51 كلغ)
* أسامة جليدة (وزن أقل من 55 كلغ)
الميداليات الفضية (2):
* آدم حسناوي (وزن أقل من 55 كلغ)
* حيدر الرزايقي (وزن أقل من 59 كلغ)
الميدالية البرونزية (1):
* أبرار جوبالي (وزن أقل من 46 كلغ)
وجاءت الميداليات المحققة على النحو التالي:
الميداليات الذهبية (5):
* إلاف علية (وزن أكثر من 68 كلغ)
* إستبرق ميراوي (وزن أقل من 59 كلغ)
* سارة السالمي (وزن أقل من 49 كلغ)
* مالك مقراني (وزن أقل من 51 كلغ)
* أسامة جليدة (وزن أقل من 55 كلغ)
الميداليات الفضية (2):
* آدم حسناوي (وزن أقل من 55 كلغ)
* حيدر الرزايقي (وزن أقل من 59 كلغ)
الميدالية البرونزية (1):
* أبرار جوبالي (وزن أقل من 46 كلغ)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323422