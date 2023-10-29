فيديو.. القسام تدمر ناقلة جنود إسرائيلية من طراز "بانثر"

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، صورا تظهر تدمير عربة نقل جنود إسرائيليين مدرعة من طراز "النمر" (panther)، وذلك خلال عملية طوفان الأقصى.



وتم استهداف العربة بصاروخ كورنيت شرق حي الشجاعية، حيث ظهر في المقطع رتل عربات تابع لجيش الاحتلال وهو يسير بشكل منتظم عندما انطلق الصاروخ فأصاب العربة التي كانت في المقدمة، والتي كانت تقل 14 جنديا إسرائيليا، حسب القسام.





ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني، علما أن إسرائيل شنت مساء الجمعة هجوما داميا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7800 شهيدا و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليا.