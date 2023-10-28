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صحة غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 7700 منذ الـ7 من أكتوبر

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 13:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 7703 شهيد، بينهم 3195 طفلا.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة باستهدافه العائلات الفلسطينية، بالقصف العنيف أمس".

...

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في وقت سابق أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" الليلة الجمعة على السبت في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني".


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