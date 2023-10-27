رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف للقطاع

انطلقت رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة مساء الجمعة باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي.

ودوت صافرات الإنذار في زكيم وعسقلان ومنطقة تل أبيب الكبرى.



واعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن انذارات في عدة مناطق في شفالح من بينها تسفاريا وغانوت وريشون لتسيون ومزراح.



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كما شملت مناطق في تل أبيب الكبرى منها أور يهودا، أزور، رمات غان ويهود مونوسون، وحولون



كما شمل قصف القسام مدينة أسدود وجاني تكفا، جات ريمون، مش، سافيون، كريات أونو وعسقلان ومناطق اخرى في إسرائيل.