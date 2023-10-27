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إصابات وخسائر مادية في تل أبيب جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 16:05 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفادت مراسلة RT بإصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في تل أبيب.

وأكدت مراسلة RT في وقت سابق بسماع دوي صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب وميحطها تزامنا مع انطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية بينها عسقلان وتل أبيب.

...

وأعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في بيانها: "كتائب القسام تقصف "تل أبيب" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية حيث أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 7326 وإصابة حوالي 18000 آخرين في قطاع غزة، و110 قتلى و1900 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 229.


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