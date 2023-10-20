Babnet

تهديدات إسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 18:12 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، الجمعة، المجتمع الدولى بضرورة التدخل نتيجة تلقيها تهديدات من الجانب الإسرائيلى بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفورى للمستشفى الذى يضم أكثر من 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين، حيث احتموا بالمستشفى باعتبارها مكان آخر فضلا عن الطواقم الطبية.

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان صحفى العالم بالتحرك الفورى والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتى حدثت فى مستشفى الاهلى المعمداني.

...

في سياق متصل، أعلنت مؤسسة الهلال الأحمر بقطاع غزة عن نفاذ مجزونه تماما.

في سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني انه لن يترك قطاع غزة نهائيا، مهما حدث.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني لـ قناة العربية أن هناك مئات الآلاف مازالوا في منازلهم المهدمة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275458


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 20 أكتوبر 2023 | 5 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:39
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
27°-20
28°-20
34°-20
33°-24
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*