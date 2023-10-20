تهديدات إسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة

وكالات - ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، الجمعة، المجتمع الدولى بضرورة التدخل نتيجة تلقيها تهديدات من الجانب الإسرائيلى بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفورى للمستشفى الذى يضم أكثر من 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين، حيث احتموا بالمستشفى باعتبارها مكان آخر فضلا عن الطواقم الطبية.



طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان صحفى العالم بالتحرك الفورى والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتى حدثت فى مستشفى الاهلى المعمداني.





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في سياق متصل، أعلنت مؤسسة الهلال الأحمر بقطاع غزة عن نفاذ مجزونه تماما.



في سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني انه لن يترك قطاع غزة نهائيا، مهما حدث.



وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني لـ قناة العربية أن هناك مئات الآلاف مازالوا في منازلهم المهدمة.