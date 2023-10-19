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الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لقتلاه

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 06:42 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أسماء ضابطي أمن محليين آخرين وجندي احتياط، قتلوا خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن القتلى الثلاثة هم الرقيب الرئيسي آري كراونيك (54 عاما)، ضابط أمن محلي. الرقيب إيتاي يهوشوا (36 عاما)، عضو وحدة أمن الأركان العامة، والرقيب ران بوسلوشني (48 عاما) وهو ضابط أمن محلي.

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بالإعلان عن هذه الأسماء يكون عدد القتلى من الجنود والضباط وجنود الاحتياط، ارتفع إلى 306.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل هجماته في قطاع غزة واغتيال أعضاء رئيسيين في حماس بهدف إسقاط حكومة الحركة بأكملها واستعادة السلام لسكان الغلاف ودولة إسرائيل".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا و12 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.


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