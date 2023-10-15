حزب الله: مقتل جنود إسرائيليين بتدمير دبابتين ميركافا وناقلة جند باستهداف ثكنة حانيتا شمال إسرائيل

وكالات - أعلن حزب الله استهداف دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند في ثكنة حانيتا شمال اسرائيل. وأكد في بيان سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الاسرائيليين.



وقال "حزب الله" في بيانه: "في مواصلة للرد على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15 أكتوبر 2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو". ‏





...



هذا وأعلنت السلطات الإسرائيلية رسميا مقتل جندي اسرائيلي وإصابة ثلاثة جراء إطلاق حزب الله صاروخ مضاد للدروع.



في حين أفاد مراسلنا بأن مدفعية الجيش الاسرائيلي قصفت قرى ‎رامية وبليدة وأطراف بلدة ‎مروحين في القطاع الغربي لجنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قي تصريح آخر: "ورد بلاغ عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع (للمرة الخامسة اليوم) باتجاه قوة تابعة للجيش عند الحدود اللبنانية"، فيما استهدف الجيش الاسرائيلي محيط بلدة الضهيرة بجنوب لبنان.



ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.



هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.



كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.