طوفان الأقصى.. مجزرة بدير البح والمقاومة تقصف عسقلان وتل أبيب

مع دخول عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها التاسع، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 2228 شهيدا، و8744 مصابا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.



وعلى الصعيد الدولي، دعا مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإيصال المساعدات للمحتاجين، بينما يُنتظر انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون)، إلى جنوبي القطاع.





وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس "حماس" إسماعيل هنية في الدوحة



وسائل إعلام أمريكية: الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السيت في قطر، وبحث معه تطورات الأوضاع في فلسطين.ووصل وزير الخارجية الإيراني، إلى الدوحة المحطة الرابعة من جولته الإقليمية، حيث التقى برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.ويأتي هذا اللقاء على خلفية التطورات الأخيرة في فلسطين وعملية "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وكان أمير عبد اللهيان قد التقى في وقت سابق من اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعقد معه جولة من المباحثات.أفادت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط.وتقلت "ABC NEWS" عن مسؤولين قولهم: "ستنتقل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس فورد" التي وصلت إلى هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال المسؤولون.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا في المنطقة.وأشار بوتين: "لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسال حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟"وتابع الرئيس الروسي: "أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا يخافون من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط".وكان "حزب الله" اللبناني قد قال إنه يعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا في العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة يكشف ضعف الآلة العسكرية الإسرائيلية.ورأى الحزب أن "إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين تكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية رغم ما ترتكبه من جرائم ومجازر، وبالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل لمد هذا الكيان الغاصب المؤقت بأسباب الحياة، ولذلك نؤكد أن هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل".وكانت قد أطلقت حركة "حماس" فجر السبت (7 أكتوبر) عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل في المناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.