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الصحة الفلسطينية: 1799 شهيدا و6388 جريحا في غزة و44 شهيدا و700 جريحا في الضفة

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وكالات - أعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1799 شهيدا وأكثر من 6388 جريحا في غزة، وإلى 44 شهيدا وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة.


ووفقا لوزارة الصحة، فقد وصل نحو 250 جريحا إلى مشافي الضفة الغربية اليوم الجمعة.
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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم إن جميع مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى، مطالبا المجتمع الدولي بفتح ممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى إلى خارج القطاع.

ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.


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