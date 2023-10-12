وزير إسرائيلي: دخول الموارد الأساسية غزة مقابل إطلاق الرهائن

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، خلال هجومها المفاجئ على إسرائيل.وقال كاتس في بيان: "المساعدات الإنسانية لغزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم".