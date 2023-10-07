نتنياهو: سنثأر لهذا اليوم الأسود والمعركة طويلة

وكالات - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.



وأضاف نتنياهو في حديث له ليل السبت:





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سنضرب حماس حتى النهاية وسنثأر لهذا اليوم الأسود.

في غزة مدينة الشر التي يختبأ فيها قادة حماس، أقول لمواطنيها أخرجوا الآن سنضرب بطل قوة.

نصلي جميعا من أجل شفاء المصابين والرهائن.

أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن.

تحدثت مع بايدن وأشكره على تصريحاته القوية والواضحة.

نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر.



ماذا حدث في صباح السبت؟



أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.