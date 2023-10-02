

فيديو.. لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.وكان اندلع حريق هائل في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة، فجر اليوم الاثنين، حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.ودفعت قوات الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.وظهر في الفيديو مجموعة من الناس يراقبون محاولات الشخص النجاة بنفسه لترتفع الصيحات لحظة سقوطه من طابق مرتفع.