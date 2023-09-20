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تاياني: سوف أذهب إلى تونس لتوقيع اتفاقية لزيادة التواجد النظامي للمهاجرين في إيطاليا

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 19:28 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم السفر إلى تونس لتوقيع اتفاقية حول الهجرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لابد من حل مشكلة رحيل المهاجرين من أفريقيا عند المنبع: فمطالبة جلب المتاجرين بالبشر إلى أوروبا ليس هو الطريق الصحيح".

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وأوضح تاياني أن "إيطاليا ترغب في تشجيع الهجرة النظامية، التي تعود بالنفع على جبهات مختلفة مثل التوظيف"، مضيفا أنه سيتوجه إلى تونس للتوقيع على اتفاق يهدف إلى زيادة الهجرة المنتظمة للمواطنين التونسيين في إيطاليا.

وتابع تاياني "نحن مستعدون لزيادة عدد المواطنين التونسيين الذين يمكنهم القدوم للعمل في إيطاليا بمقدار أربعة آلاف"، لافتا إلى أن النقاط الساخنة في أفريقيا هي مبادرة "يمكننا البدء في العمل بها ويمكن أن تنجح، إذا تم ذلك مع احترام حقوق الإنسان".
(نوفا)


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