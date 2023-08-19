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ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة "إكس"

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 07:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيلغي خاصية حظر الأشخاص عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وأفاد إيلون ماسك بأنه يرى أن "خاصية حظر الأشخاص لا معنى لها"، مشيرا إلى لن يكون من الممكن قريبا حظر حسابات المستخدمين الآخرين، باستثناء الرسائل الخاصة.

...

وتشهد منصة "إكس" (تويتر سابقا) تغييرات جذرية بعدما آلت ملكية الشركة لمالكها الجديد إيلون ماسك.

وتقدم منصة "إكس" إلى الأشخاص مجموعة متنوعة من الأدوات للتحكم في تجربتهم، بينها الحظر، حيث تساعد تلك الميزة الأشخاص على منع حسابات معينة من التواصل معهم ومشاهدة تغريداتهم ومتابعتهم.


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