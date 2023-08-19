ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة "إكس"





وأفاد إيلون ماسك بأنه يرى أن "خاصية حظر الأشخاص لا معنى لها"، مشيرا إلى لن يكون من الممكن قريبا حظر حسابات المستخدمين الآخرين، باستثناء الرسائل الخاصة.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيلغي خاصية حظر الأشخاص عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).وأفاد إيلون ماسك بأنه يرى أن "خاصية حظر الأشخاص لا معنى لها"، مشيرا إلى لن يكون من الممكن قريبا حظر حسابات المستخدمين الآخرين، باستثناء الرسائل الخاصة.

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وتشهد منصة "إكس" (تويتر سابقا) تغييرات جذرية بعدما آلت ملكية الشركة لمالكها الجديد إيلون ماسك.



وتقدم منصة "إكس" إلى الأشخاص مجموعة متنوعة من الأدوات للتحكم في تجربتهم، بينها الحظر، حيث تساعد تلك الميزة الأشخاص على منع حسابات معينة من التواصل معهم ومشاهدة تغريداتهم ومتابعتهم.