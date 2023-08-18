تحت المجهر الأميركي.. سلالة جديدة من كورونا "مقلقة"

وكالات - أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنها تتعقب سلالة جديدة من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور "إيريس".



وأوضحت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.





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