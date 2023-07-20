أنطونيو تاناني: مخاطر انسحابنا من تونس هائلة.. والقمة الإيطالية الإفريقية سوف تركز على الصلة بين الهجرة والتنمية

حذر نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاناني، يوم الأربعاء، من أن مخاطر الانسحاب من تونس ستكون هائلة ومن بينها زعزعة الاستقرار الإقليمي، انفجار تدفقات الهجرة، نمو النفوذ الروسي والصيني، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



أدلى تاياني بهذه التصريحات خلال إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي حول حول مذكرة التفاهم الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث قال إن "مخاطر الانسحاب من تونس ستكون هائلة: زعزعة الاستقرار الإقليمي ، انفجار تدفقات الهجرة ، نمو النفوذ الروسي والصيني. كانت حكومتنا على علم بذلك دائما ".





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