الأمير محمد بن سلمان يرد على "المشككين"

وكالات -

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسعى من خلال مشروع نيوم إلى صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب.



وفي فيلم وثائقي عرضته قناة "ديسكفري"، ظهر الأمير محمد بن سلمان برفقة كبار المسؤولين والمصممين خلف مشروع "ذا لاين"، حيث تحدث عن المشروع الأول من نوعه في العالم، متعهدا بأن النتيجة النهائية للمشروع ستكون خلاقة وجديدة.





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وتطرق ولي العهد السعودي إلى دوافع بناء مدينة جديدة قائلا: "إن النمو السكاني في السعودية سيتضاعف من 33 مليونا إلى نحو 50 - 55 مليون نسمة في 2030..هذا العدد من السكان سيستهلك البنية التحتية الحالية الكاملة للمملكة ما يضعنا أمام سؤال حقيقي حول صناعة مدينة جديدة".



وفي رده على المشككين حول إنجاز السعودية مشاريعها الضخمة، أوضح الأمير محمد بن سلمان قائلا: "دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ".



وفي تعليقه على بدايات المشروع، أوضح ابن سلمان قائلا: "بدأنا في الحديث عن الكثير من الأفكار حول شكل ذا لاين.. بناء دائرة وربطها بالتنقل والقطارات وغيره ونبدأ بناءها بشكل تدريجي حتى يتم اكتمالها في 2030..تبادلنا الأفكار وعملنا مع كثير من الفرق وطرحنا منافسة لأفضل المصممين في العالم، جميعهم قدموا لنا نماذج مدن متماشية مع النماذج المتوفرة لكن بحلول أفضل، ماعدا مصمم واحد تبنى الفكرة وقال لنحول الدائرة إلى خط مستقيم"، لافتا إلى أن شمال المملكة العربية السعودية منطقة لم يتم اكتشافها بعد، وتمتلك طبيعة متنوعة بين الجبال والأودية والشواطئ والجزر والواحات والرمال، وهي المكان المناسب للتزلج والغوص".



وبين الأمير محمد بن سلمان أن "النماذج مكتملة لدينا الآن ونعمل على تنفيذها"، مردفا: "هذا المشروع يلبي الطلب المتزايد في السعودية ويصنع الطريقة الحديثة في بناء المدن وأسلوب الحياة".