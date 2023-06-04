اجهاد المعادن والاجهاد النفسي هل من تشابه علمي؟!

كريم السليتي (*)



Zoe upton امرأة بريطانية اتصل بها زميلها في العمل على غير العادة في يوم اجازتها الاسبوعية ليخبرها أنه ليس بخير ، جاملته ببعض الكلمات وانهت المكالمة، لتذهب يوم الاثنين للعمل لتصعق بخبر انهاء زميلها لحياته.





أحست المرأة بالذنب كونها لم تعطه الوقت الكافي للتعبير وبث شكواه ، انشأت بعدها جمعية للدفاع عن الرجال كونهم يتعرضون لضغوطات شديدة في حياتهم المهنية والخاصة ولا يقدرون على الشكوى أو التعبير عما يعانونه لأسباب عديدة وحتى ان أرادوا لا يجدون من يستمع اليهم باهتمام.أنشأت زوي ابتون جمعية فيها خط هاتفي يعمل على مدار الساعة للاستماع لمعاناة الرجال ومحاولة مساعدتهم لتجنب الاسوء، خاصة أن الانتحار هو القاتل الاول للرجال دون 45 في بريطانيا ويأتي قبل حوادث المرور والادمان والسرطانات.في ثقافتنا العربية يقول المثل المحن تصنع الرجال، وهذه المقولة صحيحة الى حد ما، فبدون محن وامتحانات وشدة وخشونة لا يكون الرجل رجلًا قويًا ولكن… السؤال العلمي هو إلى أي حد يمكن للرجل أن يتحمل المحن؟كل من درس الهندسة الميكانيكية يفهم جيدًا مقصدي من خلال مقارنة الرجال بالمعادن، فالمعادن مهما بلغت قوتها وصلابتها أو مرونتها فإن لها نقطة اللاعودة، نقطة الإجهاد حيث ينقطع فيها المعدن او يتمطط بشكل يفقده خصائصه الأصلية ، كذلك قوة تحمل الرجال للأزمات والمحن، فالرجل كالجمل في شدة تحمله للإجهاد لكن اذا تتالت عليه الازمات والمحن فقد يصل لنقطة اللاعودة او نقطة الانكسار او التمطط حينها يصعب جدًا أن يعود كما كان في السابق وتصبح كل مشكلة صغيرة مهما بلغت تفاهتها تؤثر فيه.1 - اعتزل كل ما يؤذيك2 - لا تعرض نفسك عنوة للمحن والازمات3 - عندما تحس انك وصلت لنقطة الانكسار واصبح الموت احب لك من الحياة فلا تترد في طلب المساعدة4 - انتبه لمن حولك فقد يكون من بينهم من بدأ يدخل فية مرحلة الانكسار5 - لا تهتم كثيرا بمدمني التذمر والشكوى والسلبية لكن حاول مساعدة أولائك الايجابيين المقبلين على الحياة اذالا حظت عليهم علامات الحزن والهم والعزلة.6 - الشعور بالقلق والخوف والكاءبة والحزن لايام أمر عادي يمر به كل الناس، لكن اذا تجاوز الاسبوع فلا تتردد في طلب المساعدة7 - ايمانك بالله وحفاظك على الاذكار وخاصة كثرة الدعاء بإخلاص من عوامل الوقاية من الاكتئاب لكنها لا تمنعه ١٠٠٪؜.8 - ان لم يكن بمقدورك ان تساعد، فلا تحاول خلق المشاكل للاخرين دون سبب، أو الاستهزاء بحالتهم ومشاكلهم9 - الإكتئاب مرض العصر ومنتشر بشكل كبير في المجتمعات المادية بشكل خاص، ولا يجب الاستهانة به10 - ممارسة الرياضة ومساعدة الاخرين من اكثر العلاجات النافعة والفعالة دون اثار جانبية.* كاتب وباحث