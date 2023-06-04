نهاية رحلة كريم بنزيمة مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيمة، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة.



وجاء الإعلان الرسمي في بيان مطول، نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد.





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ووصف ريال مدريد فترة بنزيمة بأنها "لا تنسى"، واعتبر النجم الفرنسي "أحد أعظم أساطير الفريق".



ويأتي الإعلان وسط تقارير تفيد بأن بنزيمة (35 عاما) سينتقل إلى الدوري السعودي.



وانضم "أبو إبراهيم" إلى ريال مدريد عام 2009، ولعب 14 موسما مع الفريق ساعده خلالها في الفوز بـ25 لقبا، وهو رقم قياسي لأي لاعب في النادي الإسباني.



وكان من بين ألقابه 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات لكأس العالم للأندية، و4 بطولات للدوري الإسباني.