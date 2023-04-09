انس جابر تتالق وتتوج ببطولة تشارلستون للتنس

حققت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا انجازا باهرا بتتويجها مساء اليوم بلقب دورة تشارلستون الامريكية للتنس ( من فئة 500 نقطة) بعد فوزها في الدور النهائي للدورة على السويسرية بيلندا بينسيتش المصنفة 11 عالميا وحاملة لقب الدورة بنتيجة 7-6 و6-4ويعد هذا التتويج الرابع لأنس جابر في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات بعد ان سبق لها ان فازت ببطولات برمنجهام من فئة 250 نقطة ( عام 2021) وبطولتي مدريد من فئة 1000 نقطة وبرلين من فئة 500 نقطة، في عام 2022ويذكر ان لاعبة كرة المضرب انس جابر تاهلت الى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد فوزها في نصف النهائي على الروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا 7-5 و7-5وكانت انس جابر تاهلت الى الدور نصف النهائي للبطولة على حساب الروسية انا كالينسكايا المصنفة 70 عالميا .وحسمت انس جابر المجموعة الاولى 6-صفر .وتقدمت في المجموعة الثانية 4-1 قبل ان تنسحب منافستها الروسية بسبب الاصابة.كما ازاحت انس جابر في الدور ثمن النهائي الامريكية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا بنتيجة 6-3 و7-5 وفي الدور السادس عشر تاهلت على حساب الاوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3وبدا بروز أنس انس جابر ( 29 سنة ) في ملاعب التنس العالمي في 2020 عندما توفقت في ان تدخل نادي أفضل 50 لاعبة في العالم ببلوغها ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة كأول بطولة كبرى تصل فيها للدور ربع النهائي لتتوالى بعدها نجاحاتها وتقدمت تدريجيا في التصنيف العالمي الى ان احتلت المركز الثاني في الاسابيع الماضية. .وتعتبر سنة 2021 سنة الإقلاع الحقيقي في مسيرة انس جابر ببلوغها ربع نهائي ويمبلدون في 2021. وفوزها بأول لقب في مسيرتها في بطولة بيرمينغهام في ذات العام لتبلغ المركز السابع عالميا.وسطع نجم انس جابر عام 2022 بسبب توالي نتائجها المتميزة التي جعلتها تصل للمرتبة الثانية عالميا، حيث فازت ببطولتي مدريد من فئة 1000 نقطة وبرلين من فئة 500 نقطة، وبلغت نهائي بطولة روما.وبعد بداية متعثرة نسبيا في العام الجاري 2023 وتعرضها لاصابة حرمتها من المشاركة في بعض المواعيد عادت انس جابر بقوة لتتوج هذه الليلة بلقب دورة تشارلستون