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تحت حراسة أمنية.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 09:32 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى بشكل مكثف ولافت وسط حماية القوات الإسرائيلية الخاصة، فيما دانت الأردن عمليات الاقتحام المكثفة للحرم القدسي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 300 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الأولى من الاقتحام، في حين توجد أعداد كبيرة منهم على مدخل باب المغاربة في انتظار دورها بالاقتحام.

وكانت أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية قد انتشرت في ساحات الأقصى واعتلت سطح المصلى القبلي، فيما حاول المعتكفون داخل المصلى التصدي للاقتحامات.

وفي قت سابق، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بزيادة أعداد القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المصلين لتأمين اقتحام المستوطنين.

أحداث الأربعاء الماضي

الأربعاء الماضي، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى وأفرغته من المعتكفين.
أظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.
لبى مئات المصلين دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في المسجد للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد، الأربعاء الماضي، بمناسبة الأعياد اليهودية.

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