توقيف مراسل لصحيفة أميركية بروسيا بشبهة التجسس

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 09:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الخميس، توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جرنال الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جرنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش".

وأوضح أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي "لحساب واشنطن.

وأوضح جهاز الأمن أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي "لحساب واشنطن ويجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

وقبل بدء عمله في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحفيا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنجليزية.

والصحافي الروسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264136



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 30 مارس 2023 | 8 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:42 15:56 12:31 06:09 04:41
Babnet
21°
 Babnet28° Babnet % 33 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.46 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1128°-1323°-1317°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    22090,9

  • (29 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33629 DT        1$ =3,08532 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mars)   774,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    