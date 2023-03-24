أكــد اليوم الجمعة 24 مارس 2023 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تونس تواجه أزمة مالية .



وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي اثر قمة أوروبية ’’هناك توتر سياسي كبير في تونس بالاضافة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة لا سيما في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما سبب ازمة وافضى الى تدفق الهجرة نحو ايطاليا وجيرانها .

وقال ماكرون في رده على سؤال صحفي ايطالي حول ما افضت اليه المناقشات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني..’’بأن هناك ارادة مشتركة لمساعدة تونس من أجل الاستقرار السياسي ومن اجل ايجاد حل مع صندوق النقد الدولي ’’ .



واكد رئيس فرنسا بأن الاستقرار وتحسن النمو في تونس سيؤدي حتما للسيطرة على الهجرة وتدفقات الهجرة القادمة من تونس .

وشدد ماكرون على أن هناك تعاون ملموس من خلال الحوار مع الرئيس قيس سعيد والحكومة وصندوق النقد الدولي لايقاف تدفقات الهجرة نحو اورويا .



المصدر- شمس



