ارتفاع عدد المعتقلين خلال احتجاجات باريس

ارتفاع عدد المعتقلين خلال احتجاجات باريس

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 10:48 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، بسبب تبني إصلاح نظام التقاعد، إلى 171 شخصا.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "BFMTV" نقلا عن مصدر بالشرطة، أنه تم اعتقال 101 شخص.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية بباريس وعدة مدن أخرى، على خلفية رفض الجمعية الوطنية الفرنسية تصويتين على حجب الثقة عن الحكومة بسبب قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقرر معارضو إصلاح نظام التقاعد التظاهر للتعبير عن غضبهم وسط مطالبات باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية باتجاه قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، على رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.

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