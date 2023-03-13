لحظة وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد سقوطه جزءا من العرض

لم يتوقع عشاق المغني كوستا تيتش الذين حضروا حفله في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، إنهم سيكونون شاهدين على لحظاته الأخيرة في الحياة.



وتوفّي مطرب الراب الجنوب إفريقي عن عمر 28 عاما أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ. وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.



وانتشر الفيديو الصادم على منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل المئات تعازيهم لمغني الراب الشاب.







