لحظة وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد سقوطه جزءا من العرض

لحظة وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد سقوطه جزءا من العرض

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 11:54 قراءة: 0 د, 21 ث
      
لم يتوقع عشاق المغني كوستا تيتش الذين حضروا حفله في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، إنهم سيكونون شاهدين على لحظاته الأخيرة في الحياة.

وتوفّي مطرب الراب الجنوب إفريقي عن عمر 28 عاما أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ. وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.

وانتشر الفيديو الصادم على منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل المئات تعازيهم لمغني الراب الشاب.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263207



En continu...

Toutes les news...
.
الاثنين 13 مارس 2023 | 21 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
Babnet
23°
 Babnet23° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1123°-1118°-1117°-1121°-9
  • Avoirs en devises
    22393,8

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1100,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   