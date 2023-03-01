اليونان... حادث مروع.. عشرات القتلى في اصطدام قطاري شحن وركاب

وكالات -

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين إنه "حتى الآن تم العثور على 26 شخصا موتى. لقد أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.وأكد المتحدث أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.من جهتها قالت قناة "إرت" التلفزيونية العامة إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.وحسب موقع "إونلاريسا" الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ "عشرات الجرحى".من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق ليلا.