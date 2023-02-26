بيان حاسم من وزارة الرياضة المصرية بشأن عضوية مرتضى منصور

Publié le Dimanche 26 Février 2023 - 06:48قراءة: 0 د, 38 ث
      
أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا رسميا، الأحد، أكدت فيه زوال عضوية نادي الزمالك عن رئيسها مرتضي منصور بعدما أيدت محكمة النقض، أعلي هيئة قضائية في مصر، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأشار البيان ضمنا إلى أن منصور لن يمكنه العودة لتبوأ منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

وكانت محكمة النقض، قضت السبت، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك شهرا بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

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