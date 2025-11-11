مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، مدينة العلوم بتونس العاصمة، يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، يوم الاستكشافات وذلك تحت شعار "العلوم متاحة للجميع".



وتهدف هذه التظاهرة الى مزيد تقريب الجمهور من العالم العلمي الذي يجمع بين المغامرة والمعرفة وذلك من خلال أنشطة تفاعلية وممتعة وتعليمية تساهم في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة.









ويمثل هذا اللقاء العلمي مناسبة هامة لمحبي العلوم لمشاهدة تجارب علمية شيقة واكتشاف الظواهر الطبيعية التي تؤثر على الحياة اليومية.



ويتضمن البرنامج عديد الانشطة في مختلف الاختصاصات العلمية تشمل تجارب علمية وورشات تفاعلية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

