وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني

أكد وزير الداخلية خالد النوري خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة، أنّ الوحدات الأمنية المعنية بملف المخدرات تعمل وفق استراتيجية استخباراتية واستباقية تقوم على الاستشراف وضرب خطوط التهريب وأماكن إدخال المواد المخدّرة إلى البلاد في مرحلة متقدّمة من الحدود، بالتوازي مع تفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في المجال، مشيرا إلى أنّها «حرب بأتمّ معنى الكلمة».



وأوضح أنّ النجاحات الأمنية الأخيرة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات تعكس المجهودات المبذولة من قبل مختلف الأسلاك الأمنية لمقاومة هذه الآفة. كما شدّد على أنّ الوحدات الأمنية تواصل حملاتها بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والمبيتات حفاظا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي، والتصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن والآداب العامة وترويج المواد المخدّرة.



تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والاحتكار



وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل علىلتأمين سيولة الحركة والوقاية من حوادث الطرقات، من خلال تركيز دوريات قارة في أوقات الذروة على المسالك المؤدية إلى المؤسسات التربوية، والتصدي لظاهرة، إلى جانبوفي ما يتعلّق بموسم التقلبات الجوية، أوضح النوري أنّ الوزارة وجّهت تعليمات إلىلاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتنسيق بين مختلف المتدخلين للجاهزية في مواجهة الكوارث، في إطاركما شدّد على أنّ الوزارة تعمل علىخاصة في جانبه، الذي بات عنصراً أساسياً في حماية الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أنّ تونس ليست بمنأى عنالتي تتطلب يقظة وتنسيقاً وتطويراً للقدرات الوطنية في هذا المجال لضمانوبيّن أنّ العمل جارٍ علىفي مكافحةبمختلف أنواعها، مؤكداً أن تونس تمتلكفي هذا المجال.وفي سياق آخر، أوضح الوزير أنّفي إطار مكافحة، والتصدي لأيّ، مبيّناً أنّفي هذا المجال.وفي ما يتعلق بمكافحة، أشار النوري إلى أنّلاستهدافبالتنسيق مع، حيث تملإعادة ضخّها في المسالك الرسمية.وأكد أنّ هذه الجهود تندرج في إطاروليست مجرد حملات ظرفية، مشدّداً على أنّللقضاء على شبكات الاحتكار والمضاربة.وأوضح الوزير أنّ ميزانية 2026 خصّصت، من بينها:* مليون دينار لبناء مراكز أمنية جديدة،* 8 ملايين دينار لتهيئة وتوسعة عدد من الثكنات،* 20 مليون دينار لبناء مراكز للحرس الوطني،* 22 مليون دينار لتطوير منظومةكما كشف عن مشاريع، إضافة إلى تطويروبيّن أنّ سنة 2026 ستشهدموزعين على الأسلاك الثلاثة: الأمن الوطني، الحرس الوطني، والحماية المدنية.وفي ما يخصّ، أوضح الوزير أنّ الوزارة تعمل علىكاستخراج، مشيراً إلى انطلاق تجربة نموذجية لفائدة التلاميذ، على أن تُعمّم لاحقاً.كما أعلن عن مشروعفي مناطق الأمن الوطني، بهدفأما بخصوص دعم البلديات، فقد بيّن النوري أنّسيخصّص اعتمادات بقيمةضمن ميزانية 2026، منها:* 75 مليون دينار لتعصير الطرقات البلدية،* 20 مليون دينار لمساعدة البلديات الجديدة،* 10 ملايين دينار لتأهيل الأسواق والمستودعات،* 7 ملايين دينار لتهذيب الأحياء الشعبية،* و5 ملايين دينار لتحسين