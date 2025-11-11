Babnet   Latest update 12:06 Tunis

نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/yasmine_hammamet.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 11:14 قراءة: 0 د, 55 ث
      
شهدت المؤشرات السياحية بولاية نابل منذ بداية السنة الحالية والى غاية موفى أكتوبر الفارط، تطورا في عدد السياح الوافدين على منطقتي نابل والحمامات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة نابل-الحمامات وحيد بن فرج، في تصريح لصحفية /وات/
وأضاف المصدر ذاته، ان عدد السياح الوافدين خلال الفترة المذكورة ناهز 820 ألف سائح وان عدد الليالي المقضاة فاق 4 مليون ليلة، بزيادة تفوق 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مبرزا ان هذا الموسم السياحي يعد ناجحا على جميع المستويات، لاسيما وان الجهة تشهد خلال الفترة الحالية تواصل إقبال السياح مما يجعلها مقصدا للزوار على امتداد السنة دون الاقتصار على الموسم الصيفي.


وأوضح في هذا السياق، أنه يتم الاعتماد خلال هذه الفترة على منتوجات السياحة البديلة التي ترتكز على السياحة الثقافية والاستشفائية والرياضية وسياحة "القولف" التي تستقطب فئة هامة من ذوي القدرة الشرائية والإنفاقية الهامة بمنطقتي نابل والحمامات.

وأشار بن فرج، الى أن منطقتي نابل والحمامات تضم 13 مؤسسة إيواء بديلة موزعة بين الاقامات الريفية والاستضافات العائلية التي يحبذها السائح التونسي والاجنبي، لافتا الى ان نوايا الاستثمار في الاقامات الريفية والاستضافات العائلية بالجهة تشهد تطورا خلال السنوات الأخيرة.


الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
*.*.*