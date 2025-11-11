سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675acbc1410de3.95506245_oefjkqmplnihg.jpg width=100 align=left border=0>

قامت مصالح مكتب حماية النباتات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، خلال اليومين المنقضيين، وبالتعاون مع جمعيتي "صولي قرين" و"تونس كلين أب" والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، بنشر كمية تتراوح بين 2500 و3000 دعسوقة مكسيكية بعدد من المعتمديات لمكافحة الحشرة القرمزية.



وبين رئيس مكتب حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين، في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم نشر الدعسوقة المكسيكية في 5 نقاط بعمادة الجميلات وبمنطقة الجلاب على مساحة 20 هكتارا من التين الشوكي الأملس المنتظم، و3 نقاط بمنطقة النجايمية من عمادة السميرات الجنوبية على مساحة 5 هكتار تين شوكي، وب5 نقاط بمنطقة الشبالة من عمادة السميرات الجنوبية على مساحة 10 هكتارات بمعتمدية الروحية





و أشار الى انه تم ايضا نشر الدعسوقة بنقطتين من منطقة وادي أوزافة من معتمدية مكثر وبمنطقة حمام كسرى وعمادة القرية من معتمدية كسرى بهدف التكاثر واستغلالها لاحقا في بقية المساحات الموبوءة.



وذكّر بانه تم خلال شهر أكتوبر المنقضي تركيز مدرسة حقلية بمنطقة الشبالة من عمادة السميرات الجنوبية من معتمدية الروحية، بهدف تكوين الفلاحين حول طرق مكافحة الحشرة القرمزية سواء عن طريق المكافحة الميكانيكية (قص وردم الألواح المصابة) أو المداواة الكيميائية بالزيوت المعدنية أو المكافحة البيولوجية.