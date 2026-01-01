Babnet   Latest update 21:11 Tunis

وكالة التعمير لتونس الكبرى تنطلق في إنجاز الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد الى غاية مارس2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6956cc53d09a77.62080137_fonhijlgkqepm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 20:32
      
أعلنت وكالة التعمير لتونس الكبرى الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان عن انطلاق تنفيذ "الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد" في الولايات الأربع لتونس الكبرى (تونس واريانة  ومنوبة وبن عروس) خلال الفترة الممتدة من بداية شهر جانفي 2026 إلى موفي شهر مارس 2026.

ويقوم الأعوان المكلفون بزيارة الأسر المشمولة بالاستبيان، خلال الفترة المسائية (ابتداءً من الساعة 16:00) لجمع المعطيات حول تنقلاتهم اليومية، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجهيز الخميس.


ويهدف هذا الاستبيان إلى جمع البيانات اللازمة لإعداد "المثال المديري للتنقلات الحضرية بتونس الكبرى" الذي تنجزه الوكالة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بما سيساهم في بناء نظام نقل وتنقّل حضري متطور وآمن  ومندمج ومستدام ويستجيب لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.
ويشارك في هذا الاستبيان عينة تمثيلية متكونة من 7000 أسرة من متساكني ولايات تونس الكبرى، تم اختيارها وفق منهجية إحصائية علمية، حسب الوزارة.

واكدت الوزارة في بلاغها ضرورة المشاركة وأهمية الاراء لتصوّر مستقبل أفضل للتنقل في تونس الكبرى داعية  الى زيارة موقع وكالة التعمير لتونس الكبرى أو صفحتها الرسمية على فيسبوك للمزيد من المعلومات.
