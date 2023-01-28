موديز تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية

ويعود سبب خفض التصنيف الائتماني وفق موديز لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.كما أن عدم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق اطاري في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.وتقدر وكالة موديز أن ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج....