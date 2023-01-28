موديز تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية

موديز تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 10:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويعود سبب خفض التصنيف الائتماني وفق موديز لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.

كما أن عدم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق اطاري في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.


وتقدر وكالة موديز أن ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج....

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 260736

Volcano  (Tunisia)  |Samedi 28 Janvier 2023 à 10h 34m |           
هذا ما جنته الاحمرة على البلاد
عشر سنوات من الاحقاد و من العداوة ومن المغالطات و الادعاءات الكاذبة بان النظام السياسي البرلماني هو سبب الخراب وبان الحرية لا قيمة وان النهضة سبب كل المشاكل
هنيئا لكم ما طبخته امكم صنافة و هنيئا لكم النظام الرئاسي و الدستور الجديد و العلو الشاهق و السعادة الخام و هنيئا لكم ازاحة خصومكم من الحكم
لقد استبدلتم ما هو خير بما هو اسوا و امر
" فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا "



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