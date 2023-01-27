إيلون ماسك يغير اسمه على "تويتر"

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 06:31 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "تويتر" إيلون ماسك، تغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على المنصة إلى "Mr. Tweet".

وكتب ماسك على "تويتر": "غيرت اسمي إلى Mr. Tweet، ولكن الآن لن يسمح لي (تويتر) بتغييره مرة أخرى".

وعلق الصحافي باتريك ماكغي على تغريدة ماسك، مبينا أن محامي مستثمري شركة "تسلا" الذين رفعوا دعوى ضد ماسك، نادوه عن طريق الخطأ باسم Mr. Tweet أثناء استجوابه هذا الأسبوع.

وأضاف: "يؤسفني عدم وجود تسجيل لهذا.. لكن ماسك أجاب: "Mr. Tweet"، فضحك كل من كان في قاعة المحكمة. ثم قال ماسك: "هذا في الواقع دقيق جدا".

وغالبا ما يكتب ماسك تغريدات على مدار اليوم حول مواضيع مختلفة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق "ملفات تويتر"، كشف فيها ما حدث وراء الكواليس قبل أن يستحوذ على الشركة. تم الإبلاغ عن "ملفات تويتر" من خلال تناوب الصحفيين والكتاب المستقلين، الذين تم منحهم وصولا غير مسبوق إلى أرشيفات "تويتر" الداخلية.

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