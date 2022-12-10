فيديو اليوم.. دموع رونالدو تنهمر لحظة الخروج مونديال قطر 2022


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 18:37 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تلاشى حلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب (1-0) مساء اليوم السبت، ضمن ربع نهائي مونديال قطر.


وغادر كريستيانو رونالدو سريعا ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، لحظة انطلاق صفارة نهاية المباراة معلنة هزيمة منتخب البرتغال، والدموع تنهمر من عينيه في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

..

.

وشارك رونالدو (37 عاما) في الدقيقة 51 من زمن الشوط الأول للقاء، بدلا من زميله روبن نيفيش.


..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258204



World cup
  16:00 Maroc - Portugal 1-0
  20:00 Angleterre - France

En continu...

Toutes les news...
السبت 10 ديسمبر 2022 | 16 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:19 07:21 05:48
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1619°-1419°-1523°-1525°-17
  • Avoirs en devises
    22173,3

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35945 DT        1$ =3,19181 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1285,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   