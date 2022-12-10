فيديو اليوم.. دموع رونالدو تنهمر لحظة الخروج مونديال قطر 2022

تلاشى حلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب (1-0) مساء اليوم السبت، ضمن ربع نهائي مونديال قطر.







وغادر كريستيانو رونالدو سريعا ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، لحظة انطلاق صفارة نهاية المباراة معلنة هزيمة منتخب البرتغال، والدموع تنهمر من عينيه في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.



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وشارك رونالدو (37 عاما) في الدقيقة 51 من زمن الشوط الأول للقاء، بدلا من زميله روبن نيفيش.





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وغادر كريستيانو رونالدو سريعا ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، لحظة انطلاق صفارة نهاية المباراة معلنة هزيمة منتخب البرتغال، والدموع تنهمر من عينيه في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.وشارك رونالدو (37 عاما) في الدقيقة 51 من زمن الشوط الأول للقاء، بدلا من زميله روبن نيفيش.