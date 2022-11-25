إيفانكا ترامب في مونديال قطر


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 12:56 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - بعد نشرها صورا لها ولعائلتها في مصر وسط الآثار الفرعونية، فاجأت إيفانكا ترامب متابعيها بالظهور في مباراة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.


ونشرت ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صورة لها برفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائها الثلاثة، في استاد لوسيل في قطر، ليلة الخميس.

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وحضرت إيفانكا مباراة القمة بين صربيا والبرازيل على استاد لوسيل، الذي سيحتضن المباراة النهائية للمونديال بعد أسابيع.

وكانت إيفانكا قد نشرت صورا لها في الأهرامات المصرية وفي مدينة الأقصر، مع العائلة، قبل يوم من حضور مباراة المونديال.
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ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت ستبقى إيفانكا لحضور مباريات أخرى في قطر، أم إنها ستكمل جولتها السياحية لدولة أخرى في الشرق الأوسط.



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