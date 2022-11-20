فاز منتخب الاكوادور على نظيره القطري بنتيجة 2-صفر في مباراة افتتاح كاس العالم قطر 2022 التي احتضنها مساء اليوم ملعب البيت في اطار منافسات المجموعة الاولى للمونديال الذي انطلق مساء اليوم الاحد بقطر ويتواصل الى غاية 18 ديسمبر القادم.
منتخب الاكوادور يفوز على نظيره القطري 2-صفر في أولى مباريات مونديال2022
En continu...
الأحد 20 نوفمبر 2022 | 25 ربيع الثاني 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:49
|12:12
|07:02
|05:32
|
16°
|18°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.66 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|18°-12
|21°-14
|17°-14
|18°-14
|21°-15
الانتخابات التشريعية 2022
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 35 713) العياشي العجرودي: النقار تحصل على
( 34 698) المجلس الجناحي يصدر قراره بخصوص س
( 33 675) وفاء الشاذلي تكشف معطيات جديدة في
( 25 134) الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن
( 24 939) المرايحي: هذا ما حصل يوم وفاة عواط
( 24 455) حاتم بن عمارة يطرد صحفية من اذاعة
( 24 144) وفاء الشاذلي: الطبوبي تلقي 700 الف
( 22 547) تفاصيل جديدة مثيرة عن أحلام البشير
( 20 428) علماء ألمان يفجرون مفاجأة مدوية عن
( 19 612) انتقادات تطال ادارة مهرجان قرطاج
( 18 688) احتفالات عيد الهالوين في السعودية
( 18 296) لطفي المرايحي: هناك حقائق ستخرج في
( 18 190) البارودي يؤكد ان مراسلة الفيفا الا
( 17 093) الفيفا تقول للعصابة : كفى عبثا
( 16 483) فظيع... اكتشاف جثث لأجنة مدفونة
( 16 213) هذا ما قرره القضاء العسكري في حق ا
( 16 206) قائمة اولية ب 16 لاعبا للمشاركة
( 16 102) المحامي بليغ عباسي: قمنا بمعاينة
( 15 723) صورة اليوم: اليابان تمنح مساعدات غ
( 15 651) تعلقت به 3 قضايا :هذا ما قرره القط
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 257058