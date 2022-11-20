منتخب الاكوادور يفوز على نظيره القطري 2-صفر في أولى مباريات مونديال2022


Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 - 19:09 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز منتخب الاكوادور على نظيره القطري بنتيجة 2-صفر في مباراة افتتاح كاس العالم قطر 2022 التي احتضنها مساء اليوم ملعب البيت في اطار منافسات المجموعة الاولى للمونديال الذي انطلق مساء اليوم الاحد بقطر ويتواصل الى غاية 18 ديسمبر القادم.


وسجل هدفي منتخب الاكوادور اللاعب اينار فالنسيا في د16 و د31 من ضربة جزاء.
وتقام غدا الاثنين لحساب المجموعة الاولى مباراة السنيغال وهولندا ضمن ذات الجولة الاولى بملعب الثمامة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.
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