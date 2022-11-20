بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال

شهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.

وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم.



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ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة "بي تي إس".وتتمحور رسالة الحفل حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.والعرض الأهم في حفل الافتتاح حمل عنوان "دريمرز" (حالمون)، وهو أغنية جديدة تنضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية للعرس العالمي، وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة "بي تي إس" جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.هذا وستنطلق منافسات "مونديال 2022" بلقاء الافتتاح بين قطر البلد المضيف والإكوادور، صاحب المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية.- عزف "إيقاع الأمم" أهازيج متعددة من 32 دولة مختلفة تمثل كل دولة مشاركة في كأس العالم.- عرض فيديو تاريخي للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد يلعب كرة القدم- نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة "بي تي إس" جونغكوك يقدم أغنية "دريمرز" (حالمون) مع المطرب القطري فهد الكبيسي.- استعراض للنسخ السابقة لمنافسات المونديال- قطر تقدم تميمة المونديال 2022 "لعيب" الشبح الذي يحظى بالكثير من المرح ويرتدي الزي العربيالعرضة القطرية والخليجية حاضرة في افتتاح مونديال "قطر2022"غانم المفتاح يستهل افتتاح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور الممثل الأمريكي مورغان فريمان- النجم العالمي مورغان فريمان يقدم حفل افتتاح كأس العالم مع مواطن قطري من ذوي الهمم يتلو آيات من القرآن الكريم.- أسطورة فرنسا مارسيل ديساييه يرفع مجسم كأس العالم للجماهير قبل وضعه في مكانه المخصص في ملعب البيت.بداية توافد الشخصيات- وصول أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس "الفيفا" إلى ملعب البيتالظاهرة البرازيلي رونالدو يظهر في مدرجات ملعب لبيتملعب البيت قبل الافتتاح