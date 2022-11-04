هالاند يطيح بمبابي عن عرش أغلى لاعبي كرة القدم في العالم


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 06:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ذكرت بوابة Transfermarkt أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بات أغلى لاعب في العالم بدلا من كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.


وتصدر هالاند، البالغ من العمر 25 عاما، قائمة أغلى اللاعبين في العالم بـ 170 مليون يورو.

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وتراجع مبابي إلى المركز الثاني بـ160 مليون يورو، فيما حل ثالثا البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد بـ120 مليون يورو.

وفي أكتوبر، نشرت مجلة "فوربس" قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في العالم، حيث أزاح مبابي كلا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من المركز الأول الذي كانا يتبادلانه منذ 2014.

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