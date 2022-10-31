احتفالات عيد الهالوين في السعودية تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 08:46 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أثارت احتفالات عيد الهالوين في السعودية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ انتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات للشباب السعوديين مرتدين ملابس تنكرية لحفل الهالوين الذي أقيم في مدينة الرياض.


وتصدرت العديد من الهاشتاجات عن احتفالات عيد الهالوين في السعودية 1444 ، موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات مرتدين شخصية أبطال أفلام ديزني أو ماسكات مخيفة أو الشخصيات الخارقة، وغيرها من الملابس التنكرية المضحكة.

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